Presidenta de México fue víctima de repudiable acto de acoso sexual en plena vía pública

Un hombre fue detenido por acosar en la vía pública a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando paseaba por el centro histórico de Ciudad de México y saludaba a varias personas. A pesar de contar con escoltas, el individuo se acercó por detrás de la Mandataria y estableció contacto físico antes de ser apartado por la seguridad.

El sujeto, que al parecer estaba drogado y ebrio, abrazó de forma lateral a la Presidenta, aproximó su cara al lado izquierdo de la de Sheinbaum y, tras ello, colocó brevemente las manos en su torso, cuando al fin uno de los escoltas intervino para separarlo y contenerlo ante un nuevo intento, en el que también se dirigió verbalmente a ella, aunque de manera ininteligible, en imágenes difundidas en redes sociales y cotejadas por Europa Press.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México repudió los hechos, en un comunicado difundido en la red social Facebook, donde ha lamentado que "ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual" en el país latinoamericano.

"La cercanía de la presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin (su) consentimiento", reclamó la entidad, que subrayó que "es fundamental que los hombres comprendan que este tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito".

El organismo animó a las víctimas a denunciar este tipo de violencia "para alcanzar la justicia y abonar a un cambio cultural" que "también pasa por la forma en que es abordada desde los medios de comunicación".

"¡Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan!", concluyó la institución gubernamental en una nota en la que pidió respeto como "la primera forma de cuidado" para la mandataria mexicana.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia y casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual.

A este respecto, Ciudad de México es la segundo área geográfica con mayor número de casos, solo por detrás de Estado de México, que rodea la práctica totalidad de la capital nacional.

