Presidenta de México confirma que está haciendo "todas las gestiones" para poder enviar petróleo a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno está ejecutando "todas las gestiones" para poder enviar petróleo de nuevo a Cuba, en un contexto marcado por la escasez de combustible en la isla, derivado del corte de suministro de crudo procedente de Venezuela.

"En este momento estamos haciendo todas las gestiones para poder enviar nuevamente petróleo, que es muy necesario, para el pueblo de Cuba y que no tenga efectos para el pueblo de México", confirmó durante la rueda de prensa ofrecida este martes.

La autoridad se refiere a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a finales de enero que permite a su Ejecutivo imponer aranceles a los productos de aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Sheinbaum reiteró que "es muy injusto" que se pongan aranceles a quien envíe crudo a Cuba y ha adelantado que México seguirá "ayudando con ayuda humanitaria de distinto tipo".

El país ha enviado dos buques que transportan productos de primera necesidad, entre ellos leche en polvo, productos cárnicos, arroz, frijoles, aceite, pescado y productos de higiene que llegarán previsiblemente a la isla este jueves.

Sobre el petróleo enviado con anterioridad a Cuba, la mandataria explicó que la mayor parte ha llegado a la isla "a través de un contrato de compra, como con cualquier país del mundo, y otra parte fue por razones humanitarias".

(Imagen: Crónica Digital)

