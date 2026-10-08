Presentan nuevos cargos en Nueva York contra Maduro y su esposa por presuntas torturas a ciudadanos de EE.UU.

Fiscales alegan que, tras asumir la presidencia en 2013, Maduro "autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política".
Fiscales federales del Departamento de Justicia de EE.UU. presentaron este jueves ante un tribunal de Nueva York nuevos cargos contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades que estuvieron en cárceles venezolanas en los últimos años.
Los fiscales alegan que, tras asumir la presidencia en 2013, Maduro "autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política".
Las presuntas torturas las habrían sufrido más de una decena de ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela mientras Maduro estaba en el poder.
Los nuevos cargos se suman a los de conspiración para el tráfico de drogas y armas que ambos enfrentan desde principios de año.
Flores también tiene programada una audiencia de fianza ante un tribunal federal este jueves en Nueva York para solicitarle al juez que le conceda la prisión domiciliaria por motivos de salud.
La acusación presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York este jueves se refiere a la presunta tortura de personas, varias de ellas estadounidenses, que fueron encarceladas en Venezuela mientras Maduro estaba en el poder (2013-2026).
La pareja es señalada por "afianzarse en el poder" al presidir "un sistema de represión que se basaba en la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de detenidos, incluidos ciudadanos de Estados Unidos".
Según la acusación, la tortura incluyó "descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y tortura psicológica".
Los fiscales alegan que la tortura psicológica incluyó amenazas de muerte contra las familias de las víctimas, incluidos niños.
La motivación detrás de la represión, según la acusación, era asegurar que Maduro y su esposa permanecieran en el poder.
La fiscalía acusa en particular a Flores de haber desempeñado un papel clave en el desarrollo del sistema represivo, ordenando que se torturara a personas e incluso recibiendo informes sobre la tortura de presos específicos.
El documento dice que lo hizo con el fin de proteger a miembros de su familia que estaban involucrados en actividades ilegales.
(Imagen: Getty Images)
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