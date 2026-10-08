Presentan nuevos cargos en Nueva York contra Maduro y su esposa por presuntas torturas a ciudadanos de EE.UU.

Flores también tiene programada una audiencia de fianza ante un tribunal federal este jueves en Nueva York para solicitarle al juez que le conceda la prisión domiciliaria por motivos de salud.

La acusación presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York este jueves se refiere a la presunta tortura de personas, varias de ellas estadounidenses, que fueron encarceladas en Venezuela mientras Maduro estaba en el poder (2013-2026).

La pareja es señalada por "afianzarse en el poder" al presidir "un sistema de represión que se basaba en la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de detenidos, incluidos ciudadanos de Estados Unidos".

Según la acusación, la tortura incluyó "descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y tortura psicológica".

Los fiscales alegan que la tortura psicológica incluyó amenazas de muerte contra las familias de las víctimas, incluidos niños.

La motivación detrás de la represión, según la acusación, era asegurar que Maduro y su esposa permanecieran en el poder.

La fiscalía acusa en particular a Flores de haber desempeñado un papel clave en el desarrollo del sistema represivo, ordenando que se torturara a personas e incluso recibiendo informes sobre la tortura de presos específicos.

El documento dice que lo hizo con el fin de proteger a miembros de su familia que estaban involucrados en actividades ilegales.