Precandidato presidencial peruano fue atacado a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta

El precandidato presidencial de Perú, Rafael Belaúnde, fue objeto de un ataque a tiros mientras viajaba en su vehículo en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, ubicada al sur de la capital Lima.

La Policía peruana confirmó que el vehículo de Belaúnde recibió "disparos" y que no se registraron heridos. "Nuestras unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables", informaron.

El precandidato a las elecciones presidenciales por el partido liberal "Libertad Popular", acudió a una comisaría para interponer una denuncia.

Su vehículo recibió un total de tres disparos, si bien escuchó hasta nueve balazos durante el ataque perpetrado por dos personas a bordo de una motocicleta.

El exprimer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, declaró que se trata de "un mal inicio de la campaña", en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", agregó.

IMÁGENES

(Imágenes: @rmapalacios)

