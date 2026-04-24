Por qué Uruguay tiene la inflación más baja en 70 años y cómo eso plantea desafíos inusuales

Con esos antecedentes, analistas, mercados y empresas solían esperar hasta hace poco que la inflación en Uruguay superase las proyecciones del Banco Central.

Tolosa asumió la presidencia de la institución en marzo de 2025 resuelto a cambiar las cosas como un economista apartidista, proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y designado por el gobierno izquierdista de Yamandú Orsi.

"El Banco Central por primera vez es permitido de operar de forma independiente, con su presidente sin afiliación política y sin interferencia pública ni privada en la toma de decisiones ", sostiene.

"La experiencia internacional pasada y presente" , agrega, "demuestra que esto es un ingrediente esencial para los resultados".

Su primer anuncio fue que buscaría que la inflación convergiera con una meta de 4,5% anual . Poco después, el Banco Central aumentó la tasa de interés en procura de lograrlo.

Claro que Uruguay reúne otras condiciones clave para volver creíble ese objetivo, como un superávit comercial alto para países emergentes, un nivel récord de reservas del Banco Central y la prima de riesgo soberana más baja de América Latina.

Tamara Schandy, economista socia de la consultora uruguaya Exante, señala que la convergencia de la inflación con la meta fijada se logró con "una política monetaria más restrictiva y un cambio de énfasis en la comunicación del Banco Central respecto al compromiso con el objetivo".

Pero además fue fundamental "el debilitamiento que hubo del dólar, que determinó que el tipo de cambio en Uruguay también cayera de forma muy significativa y ayudara al descenso de la inflación", dice Schandy a BBC Mundo.

Entonces ocurrió algo imprevisto: al final de 2025 la inflación cayó a 3,65%, debajo de la meta del Banco Central, que para corregir ese desvío recortó en enero 100 puntos básicos su tasa de política monetaria hasta 6,5%, iniciando una etapa expansiva.

A comienzos de marzo, la redujo 75 puntos básicos más.

Sin embargo, la inflación se mantuvo debajo de lo previsto: en marzo perforó el piso de tolerancia de 3% fijado por el Banco Central, su nivel más bajo desde agosto de 1956, y encendió algunas alarmas.

"LA CONTRACARA"

Aunque pueda parecer extraño, un aumento de precios menor al esperado implica posibles problemas.

"Si la inflación sorprende por lo bajo, eso puede verse como una buena noticia para el poder adquisitivo de los hogares, con un salario real que crece más de lo previsto", explica Schandy.