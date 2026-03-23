Por qué Noruega, Canadá y Rusia son los grandes beneficiados de la guerra en Irán y cuáles son los más perjudicados

Desde el vertiginoso aumento de las facturas de la calefacción en los hogares de Yorkshire hasta el cierre de escuelas en Pakistán para ahorrar costos, las repercusiones financieras de la guerra en Medio Oriente ya se están sintiendo con fuerza .

Resulta cada vez más evidente que el impacto de la represalia de Teherán, diseñada para provocar disrupción y daños económicos, podría no ser pasajero. Además, es muy desigual .

Junto a una extensa lista de quienes corren el riesgo de verse gravemente afectados, hay algunos que se están beneficiando. Entonces, ¿quiénes son?

A pesar de todos los esfuerzos por impulsar las energías renovables, seguimos dependiendo en gran medida del petróleo y el gas .

Las reservas abundantes suelen prometer grandes riquezas. De ahí que el crudo haya sido bautizado como el "oro negro". Cuando los precios suben, los productores suelen salir ganando, mientras que los consumidores son quienes pagan los platos rotos .

Sin embargo, esta no es la típica crisis de precios del petróleo. Medio Oriente sigue siendo el corazón del suministro, y el estrecho de Ormuz, su arteria principal .

El impacto de un bloqueo de facto y de los ataques a la infraestructura energética en la región ha golpeado duramente a los productores del Golfo, como Qatar y Arabia Saudita , mientras Teherán pone en la mira a los aliados de Estados Unidos.

A medida que los clientes buscan fuentes alternativas, países como Noruega y Canadá son los que podrían salir beneficiados.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando muchos países buscaron dejar de depender del gas ruso, Noruega logró aumentar su producción y sacar ventaja de la situación.

Por su parte, el ministro de Energía de Canadá, Tim Hodgson, se ha apresurado a posicionar a su nación como "un productor de energía estable, fiable, predecible y basado en valores". No obstante, existen interrogantes sobre la capacidad real del país para aumentar su producción.

De hecho, podría ser Rusia la que resulte la mayor beneficiaria. A medida que Washington flexibiliza las normas para aliviar la escasez global de suministros, las ventas de crudo ruso a la India han repuntado un 50%.

Algunas estimaciones sugieren que Moscú podría obtener hasta US$5.000 millones adicionales para finales de marzo y que podría encaminarse a registrar su año de mayores ingresos derivados de combustibles desde 2022.

Estados Unidos corre el riesgo de otorgar a Moscú una cuantiosa ganancia inesperada a expensas de las naciones del Golfo. No obstante, existen también otros posibles beneficiarios.

A medida que algunos países intensifican su consumo de carbón, surge una oportunidad sumamente atractiva para grandes exportadores como Indonesia, dado que el precio de este combustible también está al alza.

LOS PERJUDICADOS

¿Y qué hay del propio Estados Unidos? El presidente Donald Trump afirma que cuando sube el precio del petróleo, Estados Unidos "gana mucho dinero".

Ciertamente, los productores de petróleo estadounidenses podrían estar en camino a generar decenas de miles de millones de dólares en ingresos adicionales este año si los precios del crudo se mantienen en torno a los niveles actuales.

Pero eso no convierte a EE.UU. en un ganador neto. En primer lugar, porque algunos productores están fuertemente expuestos a las interrupciones en Medio Oriente.

ExxonMobil, por ejemplo, tiene operaciones en el centro industrial de Ras Laffan, en Qatar, donde la producción ha estado paralizada desde principios de marzo y que ahora ha sido blanco de ataques con misiles iraníes, causando "daños extensos".

En segundo lugar, tras años de recortar su capacidad ante la caída de los precios mayoristas, muchos productores de petróleo de esquisto no pueden aumentar su producción con rapidez.

Y lo más importante de todo, en términos per cápita, los estadounidenses son los mayores consumidores de petróleo y gas del mundo.

Desde subir la calefacción durante los crudos inviernos del Medio Oeste hasta abastecer de combustible la temporada de viajes por carretera, están fuertemente expuestos a la fluctuación de los precios de los combustibles fósiles.