Por qué los nuevos pasaportes de Uruguay generaron quejas de Alemania, Francia y Japón

El último en sumarse a la lista de países que plantearon reparos fue Japón, que publicó un comunicado en el que les hizo una advertencia a los uruguayos que viajen al país asiático con el documento nuevo: "Es altamente probable que les sea negado el ingreso al país".

"No hay un solo problema en Alemania, denme el nombre de una persona que haya sido detenida o paralizada. No pasó nada. Lo único que se detectó hasta ahora son no más de tres casos en relación a visas de tres meses para estudio", dijo el funcionario al canal 12 local.