Por qué los minerales de tierras raras se han convertido en una ventaja para China en sus negociaciones con EE.UU.

Bajo las nuevas normas, las empresas extranjeras ahora necesitan la aprobación del gobierno chino para exportar productos que contengan incluso una pequeña cantidad de tierras raras y deben declarar su uso previsto.

En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 100% a los productos chinos y establecer controles de exportación para software clave. "Esto es China contra el mundo. Han apuntado con una bazuca a las cadenas de suministro y a la base industrial de todo el mundo libre, y no vamos a permitirlo", declaró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Poco después, China afirmó que Estados Unidos había "provocado deliberadamente malentendidos y pánico innecesarios" por las restricciones a las tierras raras.

"Siempre que las solicitudes de licencia de exportación cumplan con los requisitos y estén destinadas al uso civil, serán aprobadas", añadió un portavoz del Ministerio de Comercio.

Y la semana pasada, las dos mayores economías del mundo también se impusieron mutuamente nuevas tasas portuarias a sus buques.

El recrudecimiento de la guerra comercial pone fin a meses de relativa calma después de que altos funcionarios estadounidenses y chinos negociaran una tregua en mayo.

A finales de este mes, se espera que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se reúnan, y expertos han declarado a la BBC que las restricciones a las tierras raras darán ventaja a China.

Los nuevos controles de China seguramente "sorprenderán al sistema", ya que apuntan a vulnerabilidades en las cadenas de suministro estadounidenses, afirmó Naoise McDonagh, profesora de negocios internacionales de la Universidad Edith Cowan de Australia.

"El momento elegido ha alterado drásticamente el cronograma de negociaciones que Estados Unidos deseaba", añadió.