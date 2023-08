Por qué la élite económica de Guatemala es considerada una de las más "voraces" de América Latina

“Nosotros tenemos una opinión de peso”, señala. “Y si nuestra opinión de peso ayuda a que las condiciones económicas actuales de Guatemala sean tan buenas como están siendo, pues me alegro”.

“Los empresarios se acercaron a Jimmy Morales para ofrecerle financiamiento, lo cual no es ilícito. El señor Jimmy Morales les dijo que sí estaba bien que le dieran financiamiento, pero que no aparecieran los nombres de ellos porque él se había presentado como un candidato pobre y no quería que la población lo vinculara con empresarios”, relata Aldana a BBC Mundo. “Y así lo hicieron”.

Siendo fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana denunció financiamiento electoral ilícito por parte de empresarios.

Ese grupo de empresarios investigados por financiamiento electoral ilícito, con apellidos y compañías que Fuentes incluyó en el G-8, dio una conferencia en 2018 para pedir “disculpas” por sus acciones.

Ese mismo año, el entonces presidente Morales anunció que evitaría renovar el mandato de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), que desde su creación a instancias de la ONU en 2006 había apoyado varias investigaciones exitosas anticorrupción.

La exfiscal Aldana, clave en el trabajo de la Cicig, fue precandidata presidencial en 2019 pero abandonó Guatemala y obtuvo asilo político en EE.UU. después que en su país ordenaran arrestarla por un caso que ella y otros vieron como una persecución del gobierno de Morales.

¿Desafío en las urnas?

Semilla, el partido político que postulaba a Aldana y al que perteneció Fuentes, sorprendió en estas elecciones cuando su actual candidato, Bernardo Arévalo, pasó al balotaje contra todo pronóstico, con el 12% de los votos.

Hijo del expresidente reformista guatemalteco Juan José Arévalo que precedió a Arbenz, el candidato se presentó como un luchador contra la corrupción y ha criticado a Cacif por considerarlo un sostén de la "economía de privilegios" en el país.

Las propuestas de Semilla contemplan más intervención del gobierno en la economía, inversión pública en infraestructura, creación de empresas estatales y políticas de competencia.

Luego de la primera vuelta electoral de junio, un fiscal guatemalteco sancionado por EE.UU. por entorpecer la lucha contra la corrupción buscó suspender la persona jurídica de Semilla, que recibió un amparo de la Corte Constitucional hasta que concluyan las elecciones.