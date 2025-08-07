Netanyahu revela que Israel tiene la "intención" de tomar el control total de la Franja de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves su "intención" de tomar el control de toda la Franja de Gaza.

Lo hizo en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, en la que le preguntaron si Israel asumiría el control de la Franja.

"Tenemos la intención de hacerlo, para garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamás de allí, permitir que la población quede libre de Gaza y traspasar el control a una administración civil, que no sea Hamás ni nadie que promueva la destrucción de Israel", afirmó.

Y agregó: "Queremos liberarnos a nosotros mismos y liberar al pueblo de Gaza del horrible terror de Hamás".