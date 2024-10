Por qué Kamala Harris pasó de la campaña de la alegría a llamar a Donald Trump "fascista"

“Su argumento para ganar es crear una coalición lo más amplia posible y atraer a los republicanos descontentos, gente que no cree que pueda volver a votar a Trump", dijo Bennett.

¿Tendrá eco en los electores?

Devynn DeVelasco, una ciudadana de 20 años en Nebraska que se declara independiente, es una de las que ya se habían convencido de no votar a Trump por la larga lista de republicanos de alto rango, que trabajaron para el entonces presidente y que dicen que su exjefe no es apto para el cargo .

“Cuando estos reportes [sobre los comentarios de Kelly] salieron, no me sorprendió, no son muy novedosos”, dijo DeVelasco a la BBC.