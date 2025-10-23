Por qué es tan difícil que Hamás abandone las armas y desaparezca después de gobernar Gaza durante casi 20 años

El muro que hay detrás de él tiene impactos de bala.

"Es una pandilla, no un gobierno" , dice sobre Hamás. "No quiero que se queden en Gaza... No los quiero en el gobierno ni en la seguridad. No quiero que sus ideas se difundan en las mezquitas, en las calles ni en las escuelas".

En su opinión, el diverso conjunto de milicias que ahora están siendo atacadas por Hamás podría integrarse en un nuevo aparato de seguridad. Pero con sus agendas contrapuestas, su pasado a veces turbio y, en algunos casos, sus vínculos controvertidos con el ejército israelí, resulta una propuesta problemática .

"Lo cierto es -y a veces resulta muy difícil para los israelíes admitirlo- que Hamás aún existe y es el actor dominante en Gaza ", afirma Michael Milshtein, exjefe del Departamento de Asuntos Palestinos de la Inteligencia Militar Israelí.

"Confiar en actores sospechosos -clanes, milicias, bandas, muchos de ellos criminales, muchos de ellos afiliados a ISIS (el grupo Estado Islámico), muchos de ellos implicados en atentados terroristas contra Israel- y considerarlos una alternativa a Hamás es una ilusión".

Funcionarios de Hamás declararon que el grupo está dispuesto a ceder el control político de Gaza. El plan de alto el fuego de Trump, al que brindó apoyo, contempla el "gobierno transitorio temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico".

Pero incluso si el grupo está dispuesto a renunciar a su papel político -algo que muchos palestinos e israelíes aún dudan-, persuadir a sus combatientes de que depongan las armas es un gran paso para una organización cuyo poder, incluso antes de octubre de 2023, dependía en gran medida de la fuerza de su armamento.

EL ASCENSO DE HAMÁS Y SU CONTROL FÉRREO

Para comenzar a responder a la compleja pregunta de qué puede pasar con Hamás en el futuro, es necesario analizar en retrospectiva cómo consolidó su poder en primer lugar.

Desde sus orígenes en la década de 1980 como una rama de la Hermandad Musulmana egipcia y rival de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de carácter laico, Hamás se transformó en un grupo militante violento responsable de la muerte de civiles israelíes.

Inicialmente, Israel ofreció un discreto apoyo a Hamás, considerándolo un contrapeso útil a la OLP y a su facción dominante, Fatah, liderada entonces por Yasser Arafat.

"El principal enemigo era Fatah", afirma Ami Ayalon, exjefe del servicio de seguridad nacional israelí, Shin Bet, "porque eran quienes exigían un Estado palestino".

Pero cuando Hamás lanzó atentados suicidas con bombas en las décadas de 1990 y 2000 contra israelíes, Israel respondió con una serie de asesinatos de alto perfil.