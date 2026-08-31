Polonia intercepta un avión militar ruso sobre el mar Báltico en una nueva prueba a su defensa aérea

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, denunció este lunes que los sistemas aéreos polacos interceptaron un avión de reconocimiento ruso tipo IL-20 a 30 kilómetros de la costa, en el norte del país.

Según detalló el secretario de Estado, el incidente se produjo sobre el mar Báltico y no implicó una violación del espacio aéreo polaco.

"Rusia, una vez más, ha puesto a prueba nuestros sistemas de disuasión y defensa aérea", ha señalado un mensaje en redes sociales el titular de Defensa, detallando que los cazas polacos interceptaron el aparato a 30 kilómetros al norte de Leba, en el norte del país.

El episodio se produce en un contexto de creciente vigilancia militar en la zona, debido a la presencia habitual de aeronaves rusas sobre el Báltico.

Los aviones de reconocimiento rusos y, más recientemente, también aeronaves de combate sobrevuelan regularmente el mar Báltico con sus transpondedores apagados y sin planes de vuelo registrados, una práctica que dificulta su identificación y complica las labores de las autoridades encargadas del control del tráfico aéreo.

INCIDENTES EN EL BÁLTICO

El episodio denunciado este lunes no es el primero de estas características. Varsovia ya había interceptado aviones rusos en varias ocasiones a principios de agosto y a mediados de julio.

Este tipo de incidentes se ha vuelto recurrente en la región desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

La interceptación se produce en medio de una situación de alta tensión militar en el flanco oriental de la OTAN, donde los países de la región mantienen reforzada la vigilancia ante las actividades de las fuerzas rusas.

PURANOTICIA