Marco Rubio afirma que EE. UU. trabaja con la Asamblea Nacional para lograr "elecciones libres" en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington está "trabajando muy duro" con la Asamblea Nacional opositora de Venezuela establecida en 2015, con el objetivo de generar las condiciones para celebrar elecciones libres y justas lo antes posible.

"Estamos trabajando arduamente con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas lo antes posible", declaró Rubio en una entrevista con la cadena Fox News.

De este modo, "Venezuela podrá emprender realmente la senda de progreso que merece", manifestó el secretario de Estado, quien sostuvo que "una transición democrática" es algo que "tiene que suceder" y que este objetivo se encuentra entre las prioridades en las que su cartera está "realmente centrada".

En paralelo, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que la economía venezolana "debe seguir recuperándose", en medio de una creciente presencia de Estados Unidos en la industria de hidrocarburos del país sudamericano tras la intervención militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta interina de Venezuela, en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington.

Las declaraciones de Rubio se producen después de que este domingo simpatizantes de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se movilizaran en distintas zonas de Venezuela para exigir su "regreso seguro" al país, además de reclamar un cronograma electoral que permita celebrar elecciones presidenciales en 2027.

Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió de Venezuela en diciembre de 2025 y posteriormente viajó a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, no alcanzó a llegar a tiempo a la ceremonia y el galardón fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa. Desde entonces, la opositora ha manifestado en distintas ocasiones su intención de regresar a territorio venezolano.

Sin embargo, Machado no ha podido concretar su retorno, después de intentarlo en al menos siete ocasiones. Tres de esos intentos se produjeron desde Panamá durante septiembre, según denunció su asesor para relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu.

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