Policía de Bolivia denuncia uso de explosivos en protestas contra el presidente Rodrigo Paz

Institución advirtió que manifestantes trasladaban dinamita y otros artefactos potencialmente letales en medio de la huelga indefinida que ya cumple dos semanas.
El comandante general de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol, denunció el supuesto uso de artefactos explosivos durante las movilizaciones y bloqueos de carreteras en la huelga indefinida que ya lleva dos semanas, convocada por sindicatos y organizaciones sociales, en contra del presidente Rodrigo Paz.
"Hay gente que está trayendo a La Paz artefactos explosivos. Están elaborando armas caseras con la única intención de causar daño al personal de la Policía boliviana, pero también este daño se lo causa a los ciudadanos bolivianos", señaló Sokol en una rueda de prensa en la que indicó que una persona fue detenida por el traslado de explosivos presuntamente destinados a las protestas, como dinamita y mechas, fuegos artificiales o petardos.
También remarcó que estos "artefactos" pueden "causar la muerte", no solo de "una persona" sino "de muchas", y advirtió que pese a que los policías no quieren hacer uso de la fuerza, "de ser necesario" procederán a hacerlo "de manera progresiva, legal y bajo el principio de proporcionalidad".
"No es proporcionalidad el enfrentarnos con un gas lacrimógeno ante un artefacto explosivo que bien puede (...) generar heridas o muerte en cualquier ciudadano", subrayó Sokol para, seguidamente, llamar a la "no generación de violencia" en las protestas.
En tanto, el viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Hernán Paredes, calificó de "evidencia muy contundente" al hecho de que "mientras el Ejército y la Policía boliviana cuidan y evitan usar armas letales, personas que están en los bloqueos y marchas, de manera ilegal, están usando armas letales".
De cara a este lunes, grupos afines al expresidente Evo Morales iniciaron una marcha por el altiplano boliviano, a fin de llegar a la sede del Gobierno y exigir la dimisión de Paz.
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