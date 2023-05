Polémica por autos robados: Aduana de Bolivia responsabiliza a Chile por "no proteger" vehículos en su territorio

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Karina Serrudo, abordó la polémica por los autos regalados por el gobierno boliviano a comunidades y entidades públicas y que tenían encargo por robo en Chile

Cabe señalar que la ONG chilena Grupo Vehículos Robados (GVR) dio a conocer la semana pasada que el presidente de Bolivia, Luis Arce, le regaló a una comunidad indígena una camioneta que había sido robada en Chile el 2018.

A esto se suma que la congresista del país vecino, Luisa Nayar, denunció que el 3 de junio del 2022 Arce dio a la Asamblea Legislativa de su país un auto que fue sustraído en Antofagasta hace tres años y medio.

De acuerdo a medios bolivianos, la presidenta de la aduana de dicho país sostuvo que "cada país se debe ocupar de proteger la propiedad de los vehículos de sus connacionales" y aseguró que "la mayor cantidad de vehículos que vienen a Bolivia son de la República de Chile".

"Esto es porque en Chile existe este tipo de robos al interior de su país (...), estos vehículos ingresan a Bolivia y es responsabilidad de cada país cuidar sus límites y cuidar la propiedad de sus ciudadanos. Nosotros en Bolivia también cuidamos la propiedad de nuestros ciudadanos", añadió.

En esta línea, Serrudo informó que "ellos reciben en Chile las denuncias, esas denuncias se cargan a un sistema (...), este sistema con Chile no se actualiza. Cuando la Aduana le solicita a Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos) que nos certifique que el vehículo es robado o tiene denuncia internacional, entonces sale que no tiene una denuncia internacional, pero cuando vuelve a actualizar el sistema la República de Chile salta una denuncia de robo".

"A nosotros nos sale en el sistema de Diprove de que no tiene denuncia de robo y por eso nosotros, en el marco de este convenio con Chile, disponemos. Chile puede hacer lo mismo si nosotros no cargamos nuestro sistema en Bolivia de los vehículos robados en Bolivia (...), si Chile no actualiza diariamente su sistema para que Bolivia pueda jalar esta certificación, estamos actuando dentro del convenio entre ambos países", explicó.

(Imagen: Aduana Nacional de Bolivia)

PURANOTICIA