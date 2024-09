Pobreza en Argentina sube a 52,9% en el primer semestre de 2024 y alcanza a más de 24 millones de personas

Pero las medidas han supuesto un duro golpe para aquellos que no pueden acceder ni a la canasta básica alimentaria.

“Si no se evitaba la hiperinflación, la pobreza se hubiese llevado de 40% a cerca del 95% de la población. Nos dejaron al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres ”, dijo.

El portavoz pidió “terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan ellos encuentran las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, y cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no sólo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años”.

Adorni insistió en que la recuperación “no se logra de un día para otro”.

“Un edificio se destruye en un segundo y reconstruirlo tarda mucho más tiempo, y eso es lo que ha ocurrido en la Argentina”, dijo.

“Nadie dijo que era un proceso sencillo ni que la actividad o el salario no iban a sufrir. Nos dejaron implantadas un montón de bombas que teníamos que ir desactivando”, agregó.

Sin embargo, desde la oposición responsabilizaron al gobierno de Milei y a sus "políticas de ajuste".

"En 6 meses, el ajuste 'más grande de la historia' empobreció a más de 5,3 millones de argentinos y argentinas y llevó a la indigencia a más de 3 millones", señaló Eduardo “Wado” de Pedro, senador de Unión por la Patria, a través de su cuenta de X.

Por su parte, Cecilia Moreau, diputada de Unión por la Patria, indicó que las cifras económicas son "pura y exclusivamente responsabilidad de este Gobierno y son la consecuencia más dolorosa de las políticas de ajuste que se vienen implementando sobre los sectores medios, trabajadores, jubilados y más vulnerables".