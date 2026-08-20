Petróleo se cotiza al alza tras anuncio de Donald Trump de "guerra económica" a Irán

El precio del petróleo volvió a subir con fuerza este jueves, impulsado por las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán. El barril de Brent, referencia para Europa, superó los US$93 por primera vez desde finales de julio.

Durante la jornada, el Brent llegó a los US$93,87, lo que representa un incremento de 2,4% respecto del cierre anterior y su mayor valor desde el 27 de julio.

En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, avanzó hasta 2,6%, alcanzando un máximo de US$86,59 por barril.

El alza se produce luego de que expirara el lunes el plazo de 60 días que Washington y Teherán se habían dado para intentar alcanzar un acuerdo que permitiera resolver el conflicto iniciado a fines de febrero.

Desde entonces, el precio del crudo acumula un incremento cercano al 6%, reflejando la preocupación de los mercados ante una eventual profundización de las tensiones entre ambos países.

En las últimas horas, Trump endureció nuevamente su discurso contra Irán y advirtió que Estados Unidos podría iniciar una ofensiva económica de gran magnitud.

"Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", declaró el mandatario estadounidense en redes sociales.

Trump también anticipó que esta estrategia tendría "tremendas consecuencias económicas" para Irán, elevando la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre Washington y Teherán y sus posibles efectos sobre los mercados energéticos.

El comportamiento del petróleo continuará bajo atención de los mercados, especialmente ante el riesgo de que una escalada del conflicto pueda afectar el suministro y las rutas internacionales vinculadas a la producción y transporte de crudo.

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