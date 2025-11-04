Perú rompe relaciones con México tras dar asilo a exministra acusada de intentar dar golpe de Estado al exPresidente Castillo

El Gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras haber "conocido con sorpresa" que la ex primera ministra Bettsy Chávez, señalada como coautora del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a fines de 2022, estaría siendo asilada en la Embajada de México en Lima.

"El Gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el Gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación", reza un breve mensaje de la Presidencia del país vecino.

En el mismo, el Gobierno del presidente José Jerí respaldó las declaraciones, horas antes, de su titular de Exteriores, Hugo de Zela, quien afirmó haber "conocido con sorpresa y con profundo pesar" que Chávez, "presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México".

"Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país (por Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos de Perú, el Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", manifestó.

De este modo, el jefe de la diplomacia peruana acusó a las autoridades mexicanas de "construir una realidad paralela frente a los acontecimientos" de diciembre de 2022, cuando Castillo llevó a cabo el intento de autogolpe y el Congreso lo destituyó, y de difundir "una versión tendenciosa e ideologizada" de los hechos.

"Han tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos (es) seguir viviendo en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo con la única y solitaria excepción de México", argumentó.

Las intervenciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien se manifestó en agosto a favor del "injustamente encarcelado" exmandatario peruano, constituyen para De Zela "expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político". "Ahora pretende sostener que la cómplice de Pedro Castillo, Betssy Chávez, también es una perseguida política", lamentó.

"Eso es falso, se trata de dos personas que están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y que no están siendo sujetas a persecución política", subrayó, al tiempo que lamentó profundamente que el Gobierno mexicano persista en lo que calificó de "equivocada e inaceptable posición".

