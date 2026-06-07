Perú elige presidente en segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Más de 27 millones de peruanos elegirán este domingo en segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente. Ambos marcan poco más de 30% de preferencias en las encuestas.

Según consigna el diario El Comercio, el voto es obligatorio para los peruanos de entre 18 y 70 años. La jornada electoral se inicia a las 7 horas y culmina a las 17:00 en el país y en el extranjero.

Del total de votantes, más de 7 millones viven en Lima Metropolitana. En el exterior, los países de América y Europa agrupan a más de un millón de electores.

La primera vuelta del 12 de abril estuvo marcada por una cifra inédita de 35 candidatos presidenciales, la cédula de votación más grande y costosa de la historia y la ineficiencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para organizar los comicios.

Según informó la ONPE, la cédula de sufragio para la segunda vuelta ha reducido considerablemente su tamaño y ha sido rediseñada. La cartilla de votación tendrá ahora una orientación horizontal y medirá 21 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo.

En contraste, la cédula utilizada en la primera vuelta alcanzaba los 44 centímetros de largo por 42 centímetros de alto, debido a que incluía cinco elecciones simultáneas: la fórmula presidencial, los senadores nacionales, los senadores regionales, los diputados y los representantes al Parlamento Andino.

En la primera vuelta, debido al retraso en la instalación de las mesas, que dejaron a más de 50 mil ciudadanos sin votar - en especial en distritos del sur de Lima-, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo que ampliar la jornada hasta el lunes 13 de abril.

Sin embargo, el organismo electoral minimizó los hechos y señaló que el ausentismo tuvo diversos factores, como condiciones socioeconómicas, motivación política, dificultades de transporte y distancia a los locales de votación.

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