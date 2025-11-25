Pentágono abre investigación contra el senador Mark Kelly por instar a los militares a desobedecer "órdenes ilegales"

Sus declaraciones provocaron una ola de críticas, incluso de figuras dentro del Partido Republicano. Días después, Trump intentó matizar sus palabras en una entrevista con Fox News. "No estoy amenazando con la muerte, pero creo que están en serios problemas", dijo.

La respuesta del Pentágono

Este lunes, el Departamento de Defensa de EE.UU. anunció, sin hacer referencia directa al video, que estaba revisando "acusaciones de mala conducta" contra el senador Mark Kelly.

Aunque Kelly está retirado del servicio activo, sigue estando sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ), una ley federal que regula la conducta de los militares.

Según esta norma, los miembros retirados pueden ser reincorporados temporalmente para enfrentar un consejo de guerra o sanciones administrativas si se determina que violaron la ley militar.

El Pentágono recordó que los militares tienen la obligación de obedecer órdenes, y que estas se presumen legales.

Y advirtió que utilizar el rango y la afiliación militar para dirigirse públicamente a las tropas puede dar una apariencia indebida de autoridad.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó el video como "despreciable, imprudente y falso", y se refirió a los legisladores como los "Seis Sediciosos".

Afirmó que su mensaje "socava el buen orden y disciplina" del ejército y añadió que Kelly es el único de los seis aún sujeto al UCMJ.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló por su parte que lo que el senador Kelly estaba tratando de hacer era "intimidar a los 1.3 millones de miembros del servicio activo".

Kelly expresó este lunes que se enteró de la investigación del Pentágono a través de una publicación en redes sociales.

"Si esto pretende intimidarnos a mí y a otros miembros del Congreso para que no hagamos nuestro trabajo y exijamos responsabilidades a esta administración, no funcionará", respondió Kelly en X.

"Le he dado demasiado a este país como para dejarme silenciar por bullies que se preocupan más por su propio poder que por proteger la Constitución".