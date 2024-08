Pavel Durov: Quién es el multimillonario fundador de Telegram detenido en Francia por el contenido ilícito en su plataforma

Allí germinaría su primera gran idea: un foro de estudiantes llamado spbgu.ru, que permitía discutir asuntos académicos y compartir información.

“Durov se ha ganado una reputación de ascetismo y disciplina que va más allá de sus logros profesionales”, dice el exprofesor del MIT, Douglas C Youvan, en un libro sobre el fundador de Telegram llamado The Russian Jesus: A Beacon of Digital Freedom in an Age of Surveillance ("El Jesús ruso: un faro de libertad digital en una era de vigilancia").