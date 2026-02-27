Pakistán bombardea la capital de Afganistán y asegura haber matado a 133 talibanes

Pakistán bombardeó la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades, según anunció el Gobierno, que se atribuyó la muerte de 133 talibanes afganos.

"Continúan los contraataques pakistaníes contra objetivos en Afganistán. Se ha confirmado la muerte de 133 talibán afganos y más de 200 heridos. Se estiman muchas más bajas en ataques contra objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar", señaló el ministro de Información pakistaní, Ataulá Tarar.

Tarar afirmó asimismo que las fuerzas pakistaníes han destruido "más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados", así como 27 puestos talibán, a los que ha sumado otros nueve capturados.

Pese a las cifras apuntadas por el Gobierno pakistaní, el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, indicó en redes sociales que "nadie ha resultado herido", aunque confirmó que "el cobarde ejército paquistaní bombardeó algunos lugares de Kabul, Kandahar y Paktia".

A su vez, el ministro de Defensa de Pakistán, Jawaya Asif, acusó a los talibanes de haberse convertido "en un aliado de India", pese a que, según él, "el papel de Pakistán en el pasado ha sido positivo". "Ha acogido a 5 millones de afganos durante 50 años. Incluso hoy, millones de afganos se ganan la vida en nuestra tierra", defendió.

"Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora tendremos una guerra abierta con ustedes", proclamó en una publicación en redes en la que aseguró que "hoy, cuando (los talibanes) han intentado atacar a Pakistán con agresión, nuestras fuerzas están dando una respuesta decisiva".

VERSIÓN DE KABUL

La situación ha escalado horas después de que el portavoz de los talibanes en Afganistán anunciara que el Ejército afgano ha comenzado a atacar "bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand" -que marca el límite entre ambos estados por sus 2.640 kilómetros de longitud- en operaciones "en respuesta a las insurrecciones de los círculos militares paquistaníes".

Poco después, en una actualización de estas operaciones militares, el Ministerio de Defensa afgano informó en un comunicado de "intensos bombardeos hacia el este y el sureste" de la frontera, concretamente "cerca de las provincias de Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar y Nuristán".

En dichos ataques, "murieron 55 soldados paquistaníes y se han capturado dos bases y 19 puestos" de las fuerzas de Islamabad, según los datos de la cartera afgana, que afirmó haber capturado con vida "a varios" y también haber trasladado a Afganistán los cuerpos de algunos militares de Pakistán.

