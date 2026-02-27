Naciones Unidas llama a la calma tras “guerra abierta” entre Pakistán y Afganistán

Naciones Unidas ha hecho este viernes un llamado a la "calma" ante la "violencia" entre Pakistán y Afganistán, después de que el Gobierno paquistaní haya declarado una "guerra abierta" contra los talibanes tras una oleada de ataques de las fuerzas afganas durante la jornada del jueves.

"Una vez más, hago un llamado a la calma y al respeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular la protección de los civiles, en las tensiones actuales entre Pakistán y Afganistán , que lamentablemente han desembocado en violencia", ha señalado el relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, quien ha afirmado que "una desescalada inmediata es esencial".

En tanto, los gobiernos de Rusia, China e Irán han reclamado este viernes un proceso de diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de este nuevo conflicto bilateral.

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha mostrado su "preocupación" por "el drástico repunte de los enfrentamientos armados" entre ambos países, que "implican unidades regulares del Ejército, capacidades aéreas y armamento pesado", causando "víctimas en ambas partes, incluidos civiles".

"Pedimos a nuestros países amigos, Afganistán y Pakistán, que abandonen esta peligrosa confrontación y vuelvan a la mesa de negociaciones para resolver todas las diferencias a través de medios políticos y militares", ha destacado la cartera rusa a través de un breve comunicado.

En esta línea, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha recalcado en rueda de prensa que Pekín "sigue de cerca la situación". "Pakistán y Afganistán son vecinos cercanos y ambos son vecinos de China. Como vecino y amigo, China está profundamente preocupada por la intensificación del conflicto y profundamente triste por las víctimas causadas por el mismo", ha señalado.

Así, ha recalcado que China "apoya la lucha contra todas las formas de terrorismo" y ha solicitado a ambas partes que "ejerzan la calma y la contención, resuelvan adecuadamente sus diferencias y disputas a través del diálogo y las consultas, y alcancen cuanto antes un alto el fuego para evitar más sufrimiento", algo que "va en línea con los intereses fundamentales de los dos países y sus pueblos y ayudará a mantener la paz y la estabilidad y la región".

"China ha estado mediando entre Pakistán y Afganistán a través de sus canales y está preparada para seguir jugando un papel constructivo para reducir las tensiones y mejorar las tensiones entre los dos países", ha argüido Mao, que ha reseñado que Pekín "dará ayuda a sus ciudadanos en caso de necesidad", sin pronunciarse por ahora sobre la posibilidad de iniciar un proceso de evacuaciones, según ha recogido el diario 'Global Times'.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha sostenido en un mensaje en redes sociales que "en el mes sagrado del Ramadán, el mes de la contención y el refuerzo de la solidaridad en el mundo islámico, es adecuado que Afganistán y Pakistán resuelvan sus diferencias en el marco de la buena vecindad y a través del diálogo".

"La República Islámica de Irán está dispuesta a dar cualquier asistencia a la hora de facilitar un diálogo y reforzar el entendimiento y la cooperación entre ambos países", ha añadido el jefe de la diplomacia iraní.

