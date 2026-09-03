Países Bajos traslada miles de millones en oro a Londres como medida de "preparación para la crisis"

Aún no se ha revelado cómo se transportó tanto oro a través del océano Atlántico.

El resto de la transferencia se realizó mediante la venta del oro en Nueva York y su posterior recompra en Londres , informó el banco.

"La combinación de los procesos de compraventa y transporte físico permitió a DNB diversificar los riesgos asociados a un traslado físico de oro tan complejo", aseguró en un comunicado.

DNB no confirmó a qué se refería con su mención de "inestabilidad geopolítica", pero la economía estadounidense sigue en una situación incierta debido a la guerra que mantiene el país con Irán, lo que ha afectado el comercio mundial.

Canadá, en tanto, se ha visto gravemente afectado por los aranceles estadounidenses sobre sus sectores clave de acero, aluminio, madera y automóviles, así como por un gravamen adicional del 50% sobre bienes canadienses por un valor aproximado de 28.000 millones de dólares canadienses (US$20.000 millones), anunciado en agosto.

DNB afirmó que los lingotes que se encuentran en poder del Banco de Inglaterra "se consideran el oro más fácilmente negociable del mundo" y, por lo tanto, está más disponible en caso de crisis que si aún estuviera en EE.UU. o Canadá.

Antes del cambio, DNB mantenía el 31,3% de su oro en Nueva York y 19,7% en Ottawa. Ahora, estas cifras han caído a 18,5% en ambos países.

Las reservas totales de oro en los Países Bajos ascendían a 612,4 toneladas a finales de 2025 y estaban valoradas en 72.200 millones de euros (US$85.000 millones), según DNB.