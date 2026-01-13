ONU exige a EE.UU. una investigación “independiente” por el asesinato de Renee Good

Naciones Unidas ha demandado este martes a Estados Unidos que abra una "investigación independiente" por la muerte de Renee Good en la ciudad de Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence, ha recalcado que el organismo "toma nota" de la investigación abierta por el FBI y ha insistido en "la necesidad de una investigación rápida, independiente y transparente en torno al caso".

"Según el Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, el uso intencionado de la fuerza letal solo es permisible como una medida de último recurso frente a un individuo que representa una amenaza inminente para la vida", ha recordado, antes de pedir a "todas las autoridades" que "adopten medidas para rebajar las tensiones y evitar una incitación a la violencia".

Renee Good, de 37 años, fue baleada por un agente del ICE cuando estaba al volante de su vehículo. La Casa Blanca ha afirmado que la mujer intentó atropellar a los agentes, si bien esta versión ha sido rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a la luz del vídeo grabado por varios testigos, en los que se ve cómo la víctima no impacta con ninguna persona mientras intenta alejarse de la zona.

