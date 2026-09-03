ONU advierte sobre un fenómeno de El Niño de "proporciones gigantescas" que se podría extender hasta febrero de 2027

Los meteorólogos también afirman que El Niño elevará las temperaturas en algunos lugares, sumándose al aumento global del calor provocado por el cambio climático de origen humano.
El mundo ha entrado en una "zona de peligro de fenómenos meteorológicos extremos" a medida que los impactos de El Niño comienzan a sentirse a nivel mundial, advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó los datos más recientes sobre este fenómeno meteorológico natural, que muestran que podría ser el más intenso en más de 70 años y durar al menos hasta febrero de 2027.
El fenómeno de El Niño altera los patrones climáticos en todo el mundo, provocando sequías en algunas regiones, mientras que otras experimentan tifones e inundaciones más intensas.
Los meteorólogos también afirman que El Niño elevará las temperaturas en algunos lugares, sumándose al aumento global del calor provocado por el cambio climático de origen humano.
"El fenómeno de El Niño está cobrando dimensiones gigantescas ante nuestros ojos. La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se adentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando", afirmó Guterres.
La OMM, organismo de la ONU, declaró que ha emprendido una "importante movilización" para intentar difundir sus pronósticos de posibles fenómenos meteorológicos extremos, vinculados a El Niño, al mayor número de comunidades posible.
La secretaria general de la OMM, la profesora Celeste Saulo, advirtió: "El Niño tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo".
Si bien es probable que los efectos sobre el clima mundial se sientan hasta bien entrado 2027, la OMM prevé cambios significativos en los patrones de precipitación durante los próximos meses.
Se pronostican condiciones más secas de lo habitual en amplias zonas del sudeste asiático, América Central y el norte de América del Sur, lo que aumenta el riesgo de sequías e incendios forestales.
A miles de kilómetros de distancia, China prevé que siete tifones toquen tierra solo este año, algo que, según los expertos del país, está relacionado con los efectos de un fenómeno de El Niño muy intenso.
Solo en julio, China sufrió tres tifones —Bavi, Noul y Maysak— que dejaron decenas de muertos.
Del mismo modo, se prevén precipitaciones superiores a la media en algunas zonas del este de África, el sur de Brasil y el sur de Estados Unidos, lo que aumenta las probabilidades de inundaciones.
(Imagen: Agencia Brasil)
PURANOTICIA // BBC MUNDO