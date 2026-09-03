ONU advierte sobre un fenómeno de El Niño de "proporciones gigantescas" que se podría extender hasta febrero de 2027

El mundo ha entrado en una "zona de peligro de fenómenos meteorológicos extremos" a medida que los impactos de El Niño comienzan a sentirse a nivel mundial, advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó los datos más recientes sobre este fenómeno meteorológico natural, que muestran que podría ser el más intenso en más de 70 años y durar al menos hasta febrero de 2027.

El fenómeno de El Niño altera los patrones climáticos en todo el mundo, provocando sequías en algunas regiones, mientras que otras experimentan tifones e inundaciones más intensas.

Los meteorólogos también afirman que El Niño elevará las temperaturas en algunos lugares, sumándose al aumento global del calor provocado por el cambio climático de origen humano.