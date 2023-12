ONU advierte que la mitad de la población de la Franja de Gaza se está muriendo de hambre

La presión internacional y un alto al fuego temporal, de siete días el mes pasado, permitieron que parte de la muy necesitada ayuda ingresara a la Franja de Gaza, pero el PMA insiste en que ahora se necesita un segundo paso fronterizo para satisfacer la demanda.

"Tengo una hija de tres años, siempre me pide dulces, alguna manzana, alguna fruta. No puedo proporcionárselas. Me siento impotente", lamentó.