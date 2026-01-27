ONG eleva a más de 6 mil los fallecidos durante movilizaciones antigubernamentales en Irán

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, elevó a 5.777 el número de manifestantes muertos en Irán, por lo que la cifra total de fallecidos sería de 6.126.

El grupo aseguró que cada muerte ha sido confirmada con una red de activistas sobre el terreno en el país de Medio Oriente.

Entre las víctimas se encuentran 5.777 manifestantes, 214 miembros de fuerzas de seguridad afiliadas al Gobierno, 86 niños y 49 civiles que no se manifestaban.

Además, precisaron que la represión en las protestas ha dejado 41.800 personas arrestadas.

Por su parte, las autoridades iraníes han estimado un total de 3.117 muertes, detallando que 2.427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Mientras que al resto de las víctimas las ha calificado como "terroristas".

Cabe señalar que la contabilización de víctimas se conoce en momentos en que un grupo de portaaviones estadounidenses llegó a Medio Oriente para, según aseguró Donald Trump, liderar la respuesta militar de Washington a la situación en territorio iraní.

(Imagen: UGC vía AP)

PURANOTICIA