OMS recalca el riesgo por transmisión de ébola sigue siendo "bajo" ante inicio del Mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este jueves que el riesgo por transmisión de ébola sigue siendo "bajo" de cara al inicio de la Copa Mundial de Fútbol, que arranca este jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

El jefe de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, destacó que "muchos aficionados" del continente viajarán a estos países para asistir como espectadores. "Les aseguro que ninguno de los países anfitriones ni la región europea tienen casos de ébola actualmente", argumentó.

"Recientemente, un paciente tratado por ébola en la región europea se recuperó tras ser evacuado de Uganda. Permaneció aislado en Alemania, y cinco de sus contactos fueron aislados y monitoreados durante 21 días. Ninguno enfermó", destacó, en referencia al caso de un médico estadounidense que superó la enfermedad.

"Actualmente no hay casos activos de ébola en la región y, lo que es más importante, no hay transmisión local. El riesgo general sigue siendo bajo", puntualizó Kluge.

"No hay motivo para cambiar sus planes. Viajen con normalidad, manténganse informados y disfruten del torneo", añadió.

Sin embargo, apuntó que "los grandes eventos juntan a la gente, y permanecer preparado ayuda a mantener a salvo a todos". "Sean conscientes de síntomas de ébola como la fiebre, los dolores y los vómitos. Si usted viajó recientemente a República del Congo (RDC) o Uganda y se encuentra mal en las próximas tres semanas, busque atención médica e informe a su médico sobre su viaje", explicó.

"ESTÁ EN ZONAS REMOTAS"

Kluge explicó que lo que lleva a la OMS a considerar que el riesgo en torno al torneo es "bajo" es que "la mayoría de los casos (de ébola) están en zona remotas de RDC". "Hay controles antes de viajar desde las regiones afectadas. El ébola no se propaga a través del aire. La infección requiere contacto directo con los fluidos de una persona enferma. Las personas solo contagian una vez se encuentran visiblemente enfermas", enumeró.

En este sentido, destacó que, si bien no hay vacunas ni tratamientos aprobados para la cepa responsable del actual brote, la Budingbuyo, "los sistemas sanitarios de la región europea están bien preparados". "La OMS no recomienda restricciones de viaje, si bien si no han viajado a las zonas afectadas en RDC o Uganda, es más seguro no hacerlo", sostuvo.

"También debemos combatir el estigma. Las personas de las regiones afectadas y las comunidades africanas han sufrido sospechas injustas", declaró Kluge, quien añadió que "la propagación del ébola no depende de la nacionalidad ni la etnia". "El estigma disuade a las personas de buscar atención médica y puede dificultar el control de los brotes", ha remarcado.

Por ello, hizo hincapié en que "la mejor protección" es "detener el brote donde empezó", incluida la respuesta coordinada en los países afectados. "Manténgase informado, confíe en fuentes fiables y trate a los demás con comprensión. Con sentido común y compasión, podemos garantizar la seguridad tanto de las personas como del juego", cerró.

(Imagen referencial: iStock)

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