OMS despliega ayuda humanitaria en zona rebelde del Congo ante avance del ébola

La representante de la Organización Mundial de la Salud en República Democrática del Congo (RDC), Anne Ancia, debió trasladarse a una peligrosa área controlada por el rebelde Movimiento 23 de Marzo para monitorear la epidemia de ébola.

Ante la situación y la tendencia creciente del número de casos de ébola en la región, la representante de la OMSA resaltó la importancia de mantener y reforzar "medidas de vigilancia, especialmente en zonas con alta movilidad de población, para seguir protegiendo a la población".

"Necesitamos la contribución de la población para gestionar esta epidemia y, en particular, para trabajar en la reducción e incluso la detención de su transmisión", indicó la doctora, que maniestó que la intención de la organización es que la sociedad "sepa cómo protegerse y cómo puede ayudarnos a reducir la transmisión del virus".

Ancia informó, asimismo, que la OMS cuenta con la eventual llegada al área controlada por el M23 de "seis toneladas de equipos de protección personal y seis toneladas de medicamentos" que actualmente están "en tránsito".

"Estoy a la espera de información sobre cuándo se espera que llegue este envío a Kigali", capital de la vecina Ruanda -cuyas autoridades cuentan con conocidos vínculos con el M23- desde donde la ayuda será trasladada en un convoy humanitario a Goma.

La enviada de la OMS aseguró estar iniciando conversaciones para "determinar con precisión qué equipos" son necesarios en cuanto a materiales de laboratorio, en el marco de lo que ha descrito como el eje que justifica su visita a la región: "Dialogar con profesionales de la salud, expertos en epidemiología y quienes participan en el manejo de casos de laboratorio, sobre el apoyo que se debe brindar".

La visita de Ancia se enmarca dentro de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud por controlar la situación del brote de ébola en el noreste de RDC y que, hasta el momento, ya ha provocado más de 900 casos y 200 muertes sospechosas de ébola.

La OMS busca evitar que se replique la proliferación de casos en las zonas donde la presencia del M23 marca un importante paralelismo con la situación del territorio más septentrional, donde la actividad de las Fuerzas Democráticas Aliadas, vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico.

Esta situación llevó al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a alertar de los peligros de la confluencia de la epidemia con una situación de "conflicto persistente" donde el desplazamiento interno afecta a buena parte de la población.

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