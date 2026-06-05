Fuerzas israelíes matan a bebé palestino de siete meses y hieren a sus padres en Cisjordania

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina denunció la muerte de un bebé de siete meses por disparos de las fuerzas israelíes, que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba junto a sus padres.

El grave hecho se produjo cerca de la localidad cisjordana de Hebrón, y los progenitores resultaron heridos.

El padre tuvo una lesión en la mano y la madre fue herida con la misma bala que atravesó la mandíbula del bebé.

El Ministerio identificó a la víctima fatal como Sam Fahd Abú Haikal, quien falleció debido a las graves heridas causadas por los tiros de efectivos de las fuerzas israelíes cuando se trasladaba con sus padres en la zona de Tel Rumeida, al sur de Hebrón, ciudad a la que iban desde Belén.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA, la familia fue llevada al hospital después de que agentes israelíes dispararan contra ellos con munición real.

El Ejército israelí reconoció que uno de sus soldados disparó contra el vehículo durante una operación en Hebrón. Y justificó el hecho asegurando que el auto "se acercaba a gran velocidad".

"El incidente está siendo investigado y sus conclusiones se remitirán a las autoridades competentes para su revisión. Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan cualquier daño causado", se aseguró en una nota difundida en redes sociales.

Desde Gaza, el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, lamentó la muerte del bebé y deseó una "pronta recuperación" a los padres.

En un comunicado difundido a través del diario ‘Filastin’, Hamás aseguró que el "crimen no debilitará la determinación ni la resiliencia del pueblo palestino, que continuará resistiendo y enfrentando la ocupación".

Hamás hizo también un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de Derechos Humanos, en particular a las que defienden a los menores, para que tomen "medidas inmediatas para presionar por el fin de estas violaciones y para que los responsables rindan cuentas".

(Imagen referencial: Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz)

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