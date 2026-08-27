Nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano deja al menos una persona fallecida y seis heridos

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, a causa de un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra un municipio en el sur de Líbano, pese al acuerdo marco alcanzado en junio que incluye un alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad libanés confirmó este balance en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA, que apunta a que la única víctima mortal hasta el momento es una mujer de 28 años identificada como Saja Mousa Sharara.

El bombardeo de las fuerzas israelíes tuvo lugar en la localidad de Arab Salim, en el distrito de Nabatiyé, y dejó asimismo seis heridos, entre ellos un niño y dos ancianos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte, aseguraron haber atacado "infraestructura" de Hezbolá en la zona, en particular "depósitos de armas", y justificaron su agresión en respuesta a un dron supuestamente lanzado por el partido-milicia contra las tropas israelíes desplegadas en el sur del país.

(Imagen: Kawnat Haju/AFP vía Getty Images.)

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