Nueva ola de ataques rusos deja 15 muertos y 39 heridos en Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha cifrado en 15 los muertos y 39 los heridos por los nuevos ataques lanzados este jueves por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la capital ucraniana, objetivo durante las últimas semanas de una de las olas de ataques más intensas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

"La capital se recupera de una intensa ola de ataques", ha explicado Klitschko, quien ha detallado que Sviatoshinski, Solomianski y Darnitski han sido los distritos más afectados por los bombardeos rusos.

El 21 de agosto se ha declarado día de duelo en Kiev en memoria de las víctimas. "Las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales de la ciudad", ha dicho el alcalde, que ha ordenado suspender cualquier actividad lúdica y de entretenimiento prevista para este viernes como muestra de respeto.

Los ataques han provocado incendios, ya sofocados, y han causado daños en edificios residenciales, un centro médico infantil y una escuela en Solomianski, según ha comunicado Klitschko. La alerta aérea continúa vigente en la capital.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que esta oleada de ataques rusos fue preparada "durante mucho tiempo" y que en ella se empleó una importante combinación de diferentes tipos de misiles balísticos, de crucero y drones "con el objetivo de causar el mayor daño posible a infraestructura civil".

"Hay destrucción en Kiev y la región, así como en las regiones de Odesa y Chernígov", ha lamentado en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha compartido imágenes de las consecuencias de los bombardeos. "Desafortunadamente, mientras Moscú invierte en misiles balísticos y escalada, estos ataques no siempre reciben la respuesta que deberían del mundo", ha reprochado.

Se trata de una crítica habitual del presidente ucraniano, quien en los últimos meses ha elevado el tono de sus quejas ante lo que considera una respuesta insuficiente de sus socios para proporcionar a Ucrania el armamento y los equipos necesarios para hacer frente al incremento de los ataques rusos.

"Mientras Ucrania no tenga suficiente defensa antibalística, Rusia no considerará seriamente la paz. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar que tengamos esa protección (...) pero los interceptores Patriot aún no pueden ser reemplazados, y los necesitamos todos los días. Cada misil adicional salva vidas de nuestra gente", ha reclamado.

ATAQUE EN YITOMIR

Por otro lado, las autoridades ucranianas han confirmado la muerte de tres personas, todos ellos agentes de Policía, además de 53 heridos, como consecuencia del bombardeo ruso de la víspera contra una comisaría en la provincia de Yitomir.

Los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar, una vez sofocado el incendio provocado por el impacto de los drones. "Es una pérdida irreparable para la Policía Nacional", declaró la institución, que afeó a Moscú que dirija sus ataques contra personal encargado de velar por la seguridad de la población civil.

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