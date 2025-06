"No somos piñata de nadie": La dura respuesta de la presidenta Sheinbaum a las sanciones de EE.UU. a tres bancos mexicanos

"Todo el sistema financiero pasa por Estados Unidos, por lo que prácticamente [las tres instituciones] se quedan sin operaciones", aseguró.

"Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Como en cualquier delito. Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero".

(Imagen: EPA)

PURANOTICIA // BBC MUNDO