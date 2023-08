"No he vuelto a ver a mis hijos": La doble condena de los opositores expulsados de Nicaragua

Los meses en prisión

La tarde anterior a verla, me avisaron. El responsable de los detenidos llegó a mi celda y me dijo: "Le aviso que va a ver a su hija, para que se comporte. Necesito que vea cómo maneja la situación porque si no lo hace la visita se suspende ".

Esa noche me la pasé llorando. No podía dejar de llorar . No creía que la iba a ver porque en los interrogatorios siempre me decían que no iba a volver a ver a mis hijos hasta que saliera de prisión.

Tuve que asimilar la noticia. También porque no quería que mi hija me viera inestable como estaba.

De alguna manera, me sirvió que me avisaran con un día de antelación porque en ese estado podría haber asustado a mi hija o, de la impresión, me podría haber ocurrido algo a mí.

En el momento del encuentro, ella lloró muchísimo. Yo también . Me dijo que estaba bien, que se estaba portando bien, que estaba estudiando muchísimo, que no quería traer problemas, que quería ser un orgullo para mí.

Y mis hijos lo son, son un orgullo para mí porque me demostraron su fuerza.

Los familiares de los opositores en las puertas del viejo Chipote exigían en 2018 la liberación de los detenidos después de las protestas.

Mi hija me decía: "Quiero que te sientas bien, que sepas que todos estamos bien, que te amamos y que nunca dejamos de pensarte. No te culpamos de nada de lo que nos está pasando. No te sientas culpable, tú no tienes la culpa", me dijo.

Para ver a mi hijo menor, de 9 años entonces, tuve que esperar otros tres meses.

Pasé más de un mes incomunicada en mi segunda detención. Mi familia no sabía qué había pasado conmigo. Otros detenidos llegaron a pasar hasta tres meses incomunicados.

La carga emocional que tuvo mi familia fue terrible. El no saber dónde estás ni cómo estás es una de las torturas más crueles por las que puede pasar el familiar de un detenido.

Me atrevo a pensar que los familiares sufrieron igual o más que nosotros estando presos. Muchos de nosotros sufrimos por no saber qué estaba pasando afuera.

Era un ambiente horroroso, lleno de dolor, porque mirábamos la desgracia de los demás detenidos, la nuestra y la de nuestros padres e hijos allá afuera.

Mis hijos siempre preguntaban si me había pasado algo, si estaba muerta. Ese era el miedo que tenían.

En los 18 meses que pasé detenida solo pude verlos unas seis veces.

Las dificultades en Nicaragua

Desde que salí de la cárcel y me llevaron a Estados Unidos no he vuelto a ver a mis hijos.

Ellos no deberían estar pasando por esto. Me da rabia todo lo que ha pasado porque destruyeron familias, destruyeron personas. Yo no me hevuelto a recuperar desde que me detuvieron.

Las consecuencias psicológicas y físicas las sigo viviendo, incluso después de seis meses de haber salido.

El día que nos liberaron [febrero de 2023], en el camino desde la prisión hasta el aeropuerto desde donde despegó el avión a Washington, una oficial de policía se me acercó y me entregó un papel donde se hacía constar que yo autorizaba viajar a los Estados Unidos, algo que no me esperaba.

Estaba sorprendida, asustada.

Antes de firmar pregunté si podría despedirme de mis hijos. Esa persona me dijo que iba a ver a mi familia, me lo dijo minutos antes de subir al avión, hecho que nunca sucedió.