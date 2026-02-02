Niño de 3 años muere en bombardeo del Ejército de Israel contra zona de tiendas de campaña en el sur de Gaza

Un niño de tres años murió en un bombardeo del Ejército israelí contra la zona de tiendas de campaña de Al Iqlimi (sur de Gaza) que albergaba a desplazados.

El Hospital Nasser, que recibió el cuerpo del menor, detalló que la muerte de Iyad Ahmed Naeem al Rabai se produjo como consecuencia de un ataque perpetrado por buques de guerra israelíes en esta área costera de Mawasi -fuera del control que ejerce Israel en parte de la Franja-, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Además, otra persona murió y varias resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes atacaran la escuela Arbaikan, que también acoge a personas desplazadas, con una bomba lanzada desde un cuadricóptero en la ciudad de Yabalia (norte de la Franja de Gaza).

Cabe señalar que con estas muertes, ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza.

(Imagen referencial: Abed Rahim Khatib/dpa)

