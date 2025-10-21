Nicolas Sarkozy comenzó a cumplir su condena de 5 años de cárcel por recibir fondos de campaña del régimen de Muamar Gadafi

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, entró en prisión este martes para cumplir una condena de cinco años de cárcel por los fondos recibidos por su campaña, de manos del régimen de Muamar Gadafi, en una histórica jornada que, según el exmandatario, deriva de un "escándalo judicial" que ha "humillado" a todo el país.

Sarkozy, el primer expresidente en entrar a la cárcel, abandonó su vivienda a primera hora del día y recorrió acompañado de su esposa, Carla Bruni, y de sus abogados, el camino que le separaba de la prisión parisina de La Santé, a donde ingresó entre fuertes medidas de seguridad.

Sobre Sarkozy pese una condena de cinco años de cárcel por asociación de malhechores. Aunque no es firme, el juez dictaminó que sí debía entrar en prisión, pero los abogados ya anunciaron que presentaron una petición para que pueda permanecer en libertad provisional mientras se sigue estudiando su caso en segunda instancia.

El antiguo dirigente conservador siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él, a través de los tribunales, argumentos a los que volvió a acogerse en un comunicado publicado en sus redes sociales este martes y en el que insistió en su supuesta inocencia.

"No es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente", esgrimió Sarkozy, que manifestó sentirse víctima de un "escándalo judicial" y de un "calvario" iniciado hace más de una década. De hecho, tiene otros frentes judiciales abiertos, en uno de los cuales ya fue condenado en firme por corrupción y tráfico de influencias.

Según expresó, la causa que terminó llevándolo a la cárcel parte de un documento falso y se resumen en "un caso de financiación ilegal sin fondos". Sin embargo, instó a la ciudadanía a no tener "lástima" por él sino por Francia, "Que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes".

"No tengo ninguna duda. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido demoledor", subrayó en su nota.

PURANOTICIA