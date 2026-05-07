“Ni en pedo se va”: Milei blinda a Adorni tras denuncia por irregularidades patrimoniales

Frente a las recientes denuncias por malversación ilícita, el jefe de Gabinete transandino, Manuel Adorni, recibió un espaldarazo absoluto por parte del presidente de Argentina, Javier Milei. Pese a que desde el interior de su propio Gobierno han surgido peticiones para que el funcionario explique lo antes posible su situación patrimonial, el mandatario fue categórico y, fiel a su estilo, sentenció: "Ni en pedo se va".

Durante una entrevista concedida al canal de televisión del diario 'La Nación', el jefe de Estado argentino fue tajante al afirmar: "No voy a ejecutar a una persona honesta". En dicha instancia, el líder libertario desdeñó el eventual "desgaste político" que la investigación judicial de estos hechos podría generar sobre su mandato, aprovechando además de cuestionar el trabajo de los periodistas.

Parafraseando el conocido eslogan de su aliado estadounidense, el presidente Donald Trump, la máxima autoridad trasandina argumentó: "No me importa porque trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente". En esa misma línea, añadió que bajo ninguna circunstancia estará "ejecutando gente honesta" solo por el hecho de que existan comunicadores que quieran "violentar el principio de presunción de inocencia".

Las críticas hacia los medios de comunicación no se detuvieron ahí. "Actúan de fiscales, jueces, dictan sentencia y se ponen por encima de la Constitución. Ustedes opinen lo que quieran, pero me parece que no están por encima de la Constitución", criticó Milei. Asimismo, aseguró que Adorni presentará las explicaciones oportunas, pero siempre respetando los "tiempos de la Justicia".

Respecto a la situación de Adorni, se aprovechó la instancia para atacar al contratista que formuló las acusaciones contra su 'mano derecha', restándole peso a los señalamientos por una supuesta militancia con el kirchnerismo. "¿Qué pruebas tiene? (...) Tienen una predilección por darle valor a las mentiras (...) ¿Ya juzgó la Justicia? ¿Le dio valor al testimonio?", se preguntó el presidente argentino.

Para reafirmar su postura, el gobernante reiteró: "Nadie se queda con los dedos sucios en mi Gobierno. A todos los que tuvieron manchas los ejecuté. No me quedé con ninguno. Pero estoy tranquilo de que Adorni es una persona de bien". Junto con ello, lanzó una clara advertencia a cualquier miembro de su gabinete que no esté de acuerdo con la decisión, señalando que "deberá acatar o se va".

Durante los últimos días, el nombre de Adorni ha acaparado la atención en la prensa argentina a raíz de un caso vinculado a un supuesto desfase entre su nivel de gastos y sus ingresos declarados. El origen de la polémica se remonta a la denuncia que un contratista interpuso ante la Fiscalía, donde aseguró que el jefe de Gabinete le pagó sin factura 245.000 dólares por concepto de reparaciones efectuadas en su casa.

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