Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de magnitud 6,2 sacudió la región de Calabria en el sur de Italia: no se han reportado daños a la infraestructura o la población

Sismo de magnitud 6,2 sacudió la región de Calabria en el sur de Italia: no se han reportado daños a la infraestructura o la población

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Departamento de Protección Civil informó que el jefe del Departamento Ciciliano convocó a la Unidad de Crisis para seguir la situación.

Sismo de magnitud 6,2 sacudió la región de Calabria en el sur de Italia: no se han reportado daños a la infraestructura o la población
Lunes 1 de junio de 2026 19:26
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un terremoto de magnitud 6,2 se registró este lunes en la región de Calabria, en el sur de Italia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se produjo cerca de la costa italiana y generó preocupación debido a su intensidad.

El organismo estadounidense dio a conocer que el epicentro se ubicó a 17 kilómetros de Scarcelli.

La zona en el extremo sur de Italia es considerada una de las áreas con mayor actividad sísmica del país.

El Departamento de Protección Civil informó que el jefe del Departamento Ciciliano convocó a la Unidad de Crisis para seguir la situación.

Las inspecciones realizadas por bomberos y autoridades locales no han revelado derrumbes ni heridos.

PURANOTICIA

Cargar comentarios