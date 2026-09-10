Netanyahu demandará al diario que publicó que Emiratos Árabes Unidos le advirtió de los ataques del 7 de octubre contra Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a sus abogados empezar un proceso por difamación contra un diario israelí que dijo que el líder de Emiratos Árabes Unidos advirtió de que Hamás estaba planeando una operación pocos días antes de los atentados del 7 de octubre de 2023.

Miles de hombres armados liderados por Hamás traspasaron la valla fronteriza de Gaza y atacaron comunidades israelíes cercanas, bases militares y un gran festival de música.