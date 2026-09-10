Netanyahu demandará al diario que publicó que Emiratos Árabes Unidos le advirtió de los ataques del 7 de octubre contra Israel

El reportaje dice que al líder israelí se le advirtió que el entonces jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, estaba planeando una operación de gran envergadura contra Israel.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a sus abogados empezar un proceso por difamación contra un diario israelí que dijo que el líder de Emiratos Árabes Unidos advirtió de que Hamás estaba planeando una operación pocos días antes de los atentados del 7 de octubre de 2023.
Miles de hombres armados liderados por Hamás traspasaron la valla fronteriza de Gaza y atacaron comunidades israelíes cercanas, bases militares y un gran festival de música.
Alrededor de 1.200 personas murieron y otras 251 fueron llevadas a Gaza como rehenes.
Según extractos de un libro publicados por Haaretz, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed al Nahyan, tuvo una conversación telefónica con Netanyahu en septiembre de ese año.
El reportaje dice que al líder israelí se le advirtió que el entonces jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, estaba planeando una operación de gran envergadura contra Israel.
La oficina de Netanyahu respondió que "Emiratos Árabes Unidos no avisó al primer ministro antes del 7 de octubre", y calificó el reportaje como parte de una "conspiración siniestra".
El diario Haaretz, que históricamente ha sido un crítico acérrimo del primer ministro, defendió su trabajo y rechazó la demanda por difamación de Netanyahu, diciendo que el "único propósito de la misma es silenciar la crítica periodística".
Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un "terremoto".
"Para su sorpresa, sin embargo, el primer ministro reaccionó con relativa calma", informó el diario.
"Netanyahu afirmó que, según su evaluación, Hamás tenía la intención de operar en Cisjordania y le aseguró a bin Zayed que Israel estaba preparado para cualquier escenario", añadió.
El reportaje dice además que el líder emiratí le transmitió la conversación que mantuvo con Netanyahu al entonces director de la CIA, William J. Burns.
También expone que Netanyahu no informó a los jefes del Shin Bet, la agencia de seguridad interna israelí, ni al Mossad, ni al jefe del Estado Mayor del ejército israelí sobre su conversación con el presidente de EAU.
(Imagen: Ronen Zvulun/AFP/Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO