Netanyahu compara el 11-S con el ataque del 7 de octubre y reivindica la alianza entre Israel y EE.UU.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recordó este viernes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, estableciendo un paralelismo entre los ataques perpetrados por Al Qaeda contra Estados Unidos y el atentado sufrido por Israel el 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por Hamás.

"El 11 de septiembre, Estados Unidos fue golpeado por el mal puro. El 7 de octubre, Israel volvió a ser golpeado por él", ha subrayado el primer ministro israelí en un video difundido en sus redes sociales. En el registro, Netanyahu recordó a las "personas inocentes" que murieron en las Torres Gemelas y sostuvo que Israel y Estados Unidos son víctimas de una misma amenaza.

"No es ninguna coincidencia. Nos odian a ambos por la misma razón. Porque Estados Unidos e Israel representan la libertad, la democracia, la civilización y la vida", ha reivindicado.

En esa línea, Netanyahu cuestionó a quienes plantean que se debe comprender a los responsables de actos terroristas y sus motivaciones. "No existe contexto alguno que justifique quemar vivas a familias. No existe ningún agravio que justifique asesinar deliberadamente a personas inocentes. Cuando se trata de terrorismo, no existe un 'sí, pero'", ha denunciado.

El primer ministro israelí también afirmó que los "terroristas" corean al unísono "muerte a Estados Unidos, muerte a Israel", por lo que ambos países deben hacer frente conjuntamente a esta amenaza. En este punto, reivindicó además el liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estados Unidos vuelve a demostrar que se enfrenta al terror. Así que hoy recordamos a quienes nos fueron arrebatados y honramos a quienes corrieron hacia las llamas", ha afirmado, para señalar que Estados Unidos e Israel están "juntos". "Nunca nos inclinaremos ante el terror. Nunca nos rendiremos ante el mal. Y juntos lo derrotaremos", ha resumido.

REIVINDICA LA ALIANZA CON EEUU

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, también recordó a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, destacando tanto la magnitud de la tragedia como el heroísmo de quienes participaron en las labores de rescate.

Herzog recordó que los cielos de Nueva York "quedaron desgarrados por la horrible imagen de las Torres Gemelas desplomándose hasta el suelo", en un mensaje en el que rindió homenaje a las miles de víctimas mortales y destacó el valor de quienes acudieron a ayudar a las personas atrapadas en el complejo World Trade Center.

"Nunca olvidaremos el valor y el heroísmo de los primeros intervinientes y de los servicios de emergencia, junto con los neoyorquinos de a pie que se adentraron en el fuego y el polvo para salvar la vida de sus conciudadanos", ha subrayado.

Herzog recalcó que "la lucha mundial contra el terrorismo continúa cada día", una realidad que, según afirmó, en Israel se "conoce demasiado bien". "Sencillamente, no existe ninguna justificación para atacar a personas inocentes, ya sean estadounidenses, israelíes o de cualquier otra nacionalidad", ha incidido.

Finalmente, el presidente israelí destacó la estrecha relación entre ambos países y aseguró que Israel "siempre estará junto a Estados Unidos", al que definió como "el mayor aliado y amigo" de Tel Aviv y "la nación más poderosa del mundo".

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