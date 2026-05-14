Nagatitán: Identifican un nuevo dinosaurio gigante a partir de fósiles en el noreste de Tailandia

Thitiwoot Sethapanichsakul, estudiante doctoral en el University College London (UCL) y autor principal del estudio que se publicó en la revista Scientific Reports, dijo que los investigadores se referían al nagatitán como "el último titán" de Tailandia, porque los fósiles se encontraron en la formación rocosa con dinosaurios más reciente del país.

"Es poco probable que las rocas más jóvenes, depositadas hacia el final de la era de los dinosaurios, contengan restos de dinosaurios porque para entonces la región se había convertido en un mar poco profundo ", afirmó Sethapanichsakul, de origen tailandés.

"Así que este puede ser el último o más reciente gran saurópodo que encontremos en el Sudeste Asiático", añadió.

Sethapanichsakul, que se describe a sí mismo como un "niño de los dinosaurios", dijo en un comunicado de prensa del UCL que el estudio también "cumple una promesa de la infancia de nombrar un dinosaurio".

El nagatitán es el decimocuarto dinosaurio que recibe nombre en Tailandia.

El paleontólogo Sita Manitkoon, de la Universidad de Mahasarakham, afirmó que el país tiene una gran diversidad de fósiles de dinosaurios y es "posiblemente el tercero más abundante de Asia en términos de restos de dinosaurios".

El nagatitán habitó la Tierra cuando los niveles de dióxido de carbono atmosférico del planeta estaban en aumento, en consonancia con altas temperaturas globales.

Paul Upchurch, profesor en el UCL y coautor del estudio, señaló que la familia de los saurópodos alcanzó grandes tamaños en esa época.

"Parece un poco extraño que los saurópodos pudieran soportar condiciones de temperatura más altas", le dijo a National Geographic, ya que los cuerpos grandes retienen el calor y son más difíciles de enfriar.