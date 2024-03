Muere Paola Roldán, la mujer que logró la despenalización de la eutanasia en Ecuador

Hasta que finalmente introdujo una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador, para pedir que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona con penas de entre 10 y 13 años de prisión el homicidio simple, incluyendo los actos de eutanasia.

Un diagnóstico que le cambió la vida

“Hoy se cumplen 162 días desde que presenté mi demanda ante la Corte. Para muchos, 162 días es nada pero para mí han sido 3.888 horas de supervivencia”, dijo.

La activista ecuatoriana tenía 42 años.

“Desde el 8 de agosto he pasado por 6 médicos que me han abandonado, docenas de episodios de atoro, 10 días entre Navidad e inicios de este año con crisis tan graves que me untaron los óleos y me despedí de mi familia. Mi cuerpo comenzó a rechazar la comida intravenosa, así que voy 17 días viviendo a punta de sueros. No sé cuánto me quede en esta lenta agonía…”.

En otro post en la misma red social, Roldán reveló el tremendo costo que tiene para ella y su familia la enfermedad.

Llegó a tener 3 enfermeras que la cuidaban diariamente, se sometió a más de “3.500 terapias” durante 3 años y los numerosos viajes al exterior “buscando ayuda”.

“Yo lo he recibido todo, no hay terapia o medicamento que escatimemos y te puedo asegurar que no tengo un minuto sin dolor físico, mucho menos emocional”, dijo.

“Podrían doparme continuamente con morfina, para no sentir, ¿es eso vida para ti?”.

En su cuenta de Instagram, Roldán convocaba a pacientes con ELA y a médicos especializados en su tratamiento a que la contactaran. De esa forma pudo estimar que hay al menos 340 pacientes con ELA en Ecuador, informó el diario ecuatoriano El Universo.

Una cápsula del tiempo para Oliver

La parte más difícil de su enfermedad fue saber que dejaría atrás a su hijo Oliver.

En sus redes sociales, Roldán contó que llevaba un año haciéndole una “cápsula del tiempo” con regalos para sus cumpleaños futuros, una caja con recuerdos de ella, de sus primeras memorias y para los momentos más importantes de su vida: cuando se enamorara por primera vez, cuando saliera del colegio y entrara a la universidad.

“Ha sido difícil pensar en un símbolo para cada uno de estos momentos, sobre todo porque no sé qué le vaya a gustar o en quién se vaya a convertir mi hijo. No he querido que estos regalos se conviertan en un dictamen de lo que yo he querido para él, sino que cada vez le ofrezcan más libertad”, indicó en un mensaje de X.

Asimismo, habló abiertamente sobre su esposo, quien la acompañó hasta su muerte.

“Nada de esto hubiese ocurrido sin la incondicionalidad y resiliencia de mi marido”, dijo en un post de Instagram en noviembre de 2023.

Rechazo a su lucha

Su decisión de exponerse en redes sociales y luchar por una muerte digna le pasó factura.

Roldán afirmó que en algún momento se arrepintió de haber sacado a la luz su situación y la de su familia.

En sus propias palabras, ella es para algunos “valiente y heroína” mientras que, para otros, “cobarde y villana”.