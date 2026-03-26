Muere Noelia Castillo tras recibir la eutanasia: joven española fue violada y tras intentar suicidarse, quedó paralítica

Este jueves se concretó el procedimiento de eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años oriunda de Barcelona que permanecía parapléjica.

El deceso ocurrió en un centro hospitalario de Sant Pere de Ribes, según la información proporcionada por la organización Abogados Cristianos mediante un comunicado oficial.

La aplicación de la muerte asistida tuvo lugar tras una espera de casi dos años desde la solicitud inicial. Durante este tiempo, el proceso enfrentó la férrea resistencia del padre de la joven, quien, bajo la representación legal de Abogados Cristianos, llevó el caso ante cinco instancias judiciales distintas en un intento por impedir el desenlace.

El historial clínico de Noelia revela un trasfondo de extrema vulnerabilidad. La joven quedó parapléjica y con dolores persistentes tras intentar quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso, acto motivado por haber sido víctima de una violación múltiple. Debido a la carencia de una red de apoyo, tras su lesión debió residir en diversos centros sociosanitarios.

A lo largo del proceso legal, diversos especialistas en psiquiatría, neuropsicología y psicología clínica evaluaron a la paciente. Los informes técnicos concluyeron que Noelia poseía un coeficiente intelectual normal y no presentaba alteraciones en su pensamiento, confirmando que su decisión fue tomada de manera libre y sin coacciones derivadas de su salud mental. Asimismo, seis facultativos adicionales testificaron que mantenía intactas sus capacidades para decidir sobre su propia existencia.

Los peritos forenses determinaron que la joven padecía un "sufrimiento insoportable de tipo psíquico" y síntomas depresivos crónicos, ambos originados por la lesión medular y los dolores físicos constantes.

Aunque Abogados Cristianos presentó un documento que supuestamente sugería un cambio de parecer, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y la justicia lo descartaron, ya que el escrito presentaba un origen incierto y nunca fue ratificado por la propia Noelia, quien mantuvo su voluntad desde abril de 2024.

El recorrido judicial finalizó luego de que el Tribunal Supremo rechazara en enero un recurso contra la resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Posteriormente, el Tribunal Constitucional denegó por unanimidad un recurso de amparo, agotando las opciones en territorio español. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también desestimó las medidas cautelares que buscaban paralizar la prestación de ayuda para morir.

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