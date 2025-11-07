Muere ganador del Nobel que fue despojado de sus títulos por reiterar que los negros son menos inteligentes que los blancos

Pero aquella no había sido la primera vez que Watson hacía comentarios controversiales en torno a un supuesto vínculo entre raza e inteligencia.

Años antes, ya había afirmado que los africanos eran menos inteligentes que los europeos .

En 2007, cuando trabajaba en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, el científico estadounidense le dijo al periódico británico Times que era "pesimista respecto al futuro de África", porque "todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia es la misma que la de los blancos, cuando todas las pruebas indican que en realidad no es así".

Agregó que, aunque esperaba que todo el mundo fuera igual, "la gente que ha tenido que tratar con trabajadores negros encuentra que eso no es verdad".

El académico nacido en Chicago también dijo que las personas no deberían ser discriminadas por su raza, porque "hay mucha gente de color que es muy talentosa".

Sus palabras desataron un aluvión de críticas. Políticos y científicos lo condenaron por igual. El Museo de Ciencia de Londres canceló una conferencia suya, mientras que el laboratorio Cold Spring Harbor lo suspendió temporalmente. Posteriormente, la junta directiva decidió su destitución como rector de esa institución.

Ese mismo año, Watson se desdijo y pidió disculpas por sus palabras durante el acto de lanzamiento de un libro en la sede de la Sociedad Real británica.

"A todos los que dedujeron de lo que dije que África, como continente, es genéticamente inferior, a todos ellos, les pido disculpas. No es lo que quise decir. No hay base científica para aseverarlo", dijo.

El científico intentó derivar la culpa de lo ocurrido hacia el diario británico que lo entrevisto, señalando que la manera como presentaron lo que dijo no reflejaba de forma correcta sus ideas.

"Entiendo perfectamente por qué la gente, al leer esa palabras, reaccionó de esta manera", dijo.

Ante sus señalamientos, un portavoz del Sunday Times, ratificó el contenido de lo que habían publicado y apuntó que tenían la entrevista grabada.