Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años tras sufrir una infección bacteriana

El rey Harald V de Noruega ha fallecido este viernes a los 89 años, luego de sufrir un agravamiento de los problemas de salud que habían obligado a ingresarlo el pasado 17 de agosto en el Hospital Universitario de Oslo.

El monarca se encontraba afectado por una retención de líquidos y, en el marco del tratamiento que recibía por la anemia hemolítica que padecía, sufrió una infección bacteriana en la sangre.

"Anunciamos con profundo pesar el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald", ha anunciado la Casa Real noruega en un breve comunicado, en el que ha afirmado que el monarca "falleció en paz a las 6.35 horas del viernes 28 de agosto, en el Hospital Universitario de Oslo".

Harald V ocupaba el trono desde 1991 y había sido hospitalizado once días antes debido a una retención de líquidos. El ingreso se produjo después de que se sometiera a un examen médico relacionado con el tratamiento que llevaba varias semanas siguiendo para combatir la anemia hemolítica, según había confirmado la Casa Real.

Desde su hospitalización, la institución había informado de un empeoramiento de su estado de salud, situación que llevó al príncipe heredero Haakon a suspender su agenda durante la jornada del jueves.

Harald V era el decano de las casas reales europeas y durante los últimos años había enfrentado diversos problemas de salud que incluso lo llevaron a ser hospitalizado mientras se encontraba de vacaciones.

A comienzos de este año, el monarca fue ingresado en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife debido a una infección cutánea en una pierna.

Anteriormente, en febrero de 2024, Harald V había sido hospitalizado durante unas vacaciones de invierno en Malasia, también a causa de una infección, en medio de los problemas respiratorios que habían provocado varios ingresos hospitalarios.

Los problemas de salud del monarca se remontaban a años atrás. En 2003 fue intervenido por un cáncer de vejiga y, posteriormente, en 2005, se sometió a una intervención por una estenosis aórtica. Estas complicaciones médicas provocaron bajas de varios meses durante las cuales el príncipe heredero Haakon tuvo que ejercer como regente.

35 AÑOS AL FRENTE DE LA MONARQUÍA

Durante sus 35 años de reinado, Harald V fue una figura central de la vida institucional de Noruega. El monarca era además conocido por entregar cada año el premio Nobel de la Paz, una de las ceremonias más destacadas de la agenda de la Casa Real noruega.

Su reinado estuvo marcado también por transformaciones en el papel institucional de la monarquía y de la Iglesia. Harald V fue el último jefe de la Iglesia de Noruega, condición que perdió tras la enmienda constitucional aprobada en 2012.

En el ámbito personal, el rey estaba casado desde 1968 con Sonia Haraldsen, una mujer que no pertenecía a la realeza. La pareja tuvo que enfrentarse a la oposición inicial del padre de Harald, el rey Olaf V, para poder contraer matrimonio, después de casi una década de noviazgo.

Ambos se habían conocido cuando tenían 15 años, en un campamento de verano, y finalmente lograron casarse en 1968, pese a las reticencias iniciales de la familia real.

PURANOTICIA