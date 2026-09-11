Muere a los 94 años Astrid de Noruega, hermana mayor del fallecido rey Harald V

La Casa Real de Noruega informó este viernes la muerte de Astrid de Noruega, hermana mayor del recién fallecido rey Harald V y tía del actual monarca, Haakon VII. La princesa tenía 94 años.

A través de un comunicado difundido por la Casa Real noruega, el rey Haakon destacó la trayectoria de su tía y su compromiso con distintas causas sociales.

"La princesa Astrid siempre mostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso", ha señalado el rey Haakon en un comunicado difundido por la Casa Real noruega.

El monarca escandinavo ha afirmado que Astrid "representó a la Casa Real con calidez y dedicación". "A los 22 años, tuvo que asumir el papel de primera dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Martha", ha recordado.

Asimismo, ha señalado que fue "un gran apoyo" para el recién fallecido rey Harald V y "para el resto de la familia". "Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid", ha dicho.

BANDERAS A MEDIA ASTA

Tras conocerse el fallecimiento, la Casa Real noruega informó que las banderas ondearán este viernes a media asta en el balcón del palacio y también durante el día del funeral de la princesa Astrid.

La muerte de Astrid ocurre apenas dos días después del último adiós a su hermano Harald V, ceremonia en la que la princesa participó el miércoles.

De esta manera, la Casa Real noruega enfrenta una nueva jornada de duelo tras el reciente fallecimiento del monarca, mientras familiares y cercanos lamentan ahora la partida de Astrid, quien también tuvo un papel destacado dentro de la institución.

PURANOTICIA