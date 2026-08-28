Muere a los 34 años el rey Oyo Nyimba, quien fuera el monarca más joven del mundo

Un gobernante tradicional de Uganda, reconocido como el monarca más joven del mundo, falleció a los 34 años.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV se convirtió en rey de Tooro, en el oeste de Uganda, con tan solo 3 años de edad en 1995, tras la muerte de su padre.

El reino de Tooro no reveló la causa de la muerte del rey Oyo, pero un ministro del gobierno de Uganda fue citado en los medios locales diciendo que se encontraba gravemente enfermo y que estaba recibiendo tratamiento en Estados Unidos.

Aunque Uganda está gobernada por un presidente y un Parlamento electos, cuenta con varios reinos tradicionales que siguen teniendo una influencia cultural significativa a pesar de no tener poder político.

Oyo, a quien el Libro Guinness de los Récords consagró como el monarca reinante más joven del mundo, era el rey de más de dos millones de personas. Era el decimotercer monarca de un reino fundado a principios del siglo XIX.

Al anunciar su muerte, el primer ministro de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, calificó el fallecimiento, ocurrido el jueves, como una "pérdida inconmensurable" para la familia real y el pueblo de Tooro.