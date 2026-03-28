Milei invita a Kast a Argentina en marco de cita de cancilleres en Santiago

En el marco de una visita oficial destinada a estrechar vínculos bilaterales, el canciller de Argentina, Pablo Quirno, extendió una invitación formal del mandatario Javier Milei a su homólogo chileno, José Antonio Kast, para que este último realice un viaje oficial al país vecino. El anuncio se concretó durante una sesión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna.

Tras recibir el ofrecimiento, el jefe de la diplomacia chilena valoró el gesto y la presencia de la autoridad argentina en territorio nacional. “Agradezco la visita del canciller de Argentina a Chile y la invitación a visitar su país. Da cuenta del interés que tenemos por materializar una hoja de ruta conjunta que sea robusta en el desarrollo estratégico de ambas naciones”, manifestó Pérez Mackenna respecto al futuro de la relación entre Santiago y Buenos Aires.

La cita tuvo como eje central la profundización de la integración regional para fomentar la prosperidad y el crecimiento económico de ambos Estados. En ese sentido, el secretario de Estado chileno enfatizó que existen amplias posibilidades de trabajo mutuo. “Con Argentina tenemos grandes oportunidades para ampliar nuestra cooperación en beneficios recíprocos para la ciudadanía. Buscamos impulsar una estrategia que permita estrechar los lazos y aprovechar las ventajas que tenemos”, sostuvo el ministro.

Durante el intercambio, ambos personeros coincidieron en la relevancia de proyectar una agenda de trabajo sólida que beneficie directamente a los habitantes de ambos países, apostando por una estrategia de colaboración estrecha y de largo plazo que permita aprovechar las potencialidades compartidas en el Cono Sur.

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